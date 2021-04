Il valzer di portieri in Serie A: Juventus, Milan e Inter cambiano ‘guardiano’

Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, si decidono gli obiettivi delle squadre, ma il pensiero delle dirigenze è rivolto anche alla prossima stagione. La pandemia ha portato tantissimi problemi dal punto di vista economico e l’ultima sessione di calciomercato è stata veramente anonima. La finestra estiva si preannuncia comunque scoppiettante, in particolar modo dovrebbe andare in scena un vero e proprio valzer di portieri che dovrebbe coinvolgere anche Juventus, Milan e Inter.

Il valzer di portieri, la situazione

INTER – Samir Handanovic non è più una sicurezza. Nelle ultime due partite l’estremo difensore è stato autore di gravi errori che sono costati punti alla squadra di Antonio Conte. Le qualità dello sloveno sono ancora ottime, ma non è più un top nel suo ruolo. L’Inter sta valutando un sostituto all’altezza e ha avviato i contatti con Musso. L’argentino è stato autore di una stagione entusiasmante ed è pronto per il grande salto. L’operazione con l’Udinese è stata avviata e la fumata bianca per la prossima stagione è molto probabile.

JUVENTUS – I bianconeri sono soddisfatti del rendimento del portiere Szczesny, ma il mercato regala un’occasione irrinunciabile per la Juventus: Gigio Donnarumma. Il giovane portiere è in trattativa con il Milan per il rinnovo ma l’accordo non è scontato. La Vecchia Signora pregusta l’affare a zero e sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra importantissima per convincere il portiere. A quel punto il polacco sarebbe costretto a lasciare la Juventus.

MILAN – Il caso spinoso è proprio quello di Donnarumma: c’è distanza tra domanda ed offerta. Il Milan sta così valutando altre soluzioni interessanti per la porta. I rossoneri hanno deciso di sondare il mercato estero e sono tre i portieri nel mirino: Sergio Rico e Keylor Navas del Psg oppure Mike Maignan del Lilla.