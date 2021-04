Juventus, Paratici allo scoperto sul mercato: tutto su Dybala, Morata e Rovella

La Juventus è in campo per la partita del campionato di Serie A, l’obiettivo della squadra di Andrea Pirlo è quella di mantenere il passo del Milan che ha vinto in trasferta contro il Parma. I bianconeri hanno ritrovato fiducia dopo il successo contro il Napoli, l’intenzione è quella di confermarsi anche contro il Genoa. La dirigenza pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al calciomercato. Nel dettaglio sono in corso valutazioni sull’attacco, alla fine Cristiano Ronaldo potrebbe onorare il contratto, mentre è ancora tutto da decidere il futuro di Morata e Dybala.

Paratici sul calciomercato della Juventus

Prima del match contro il Genoa ha parlato Paratici, indicazioni ai microfoni di Sky Sport: “ogni settimana ci sentiamo con l’agente di Dybala. Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo nel mondo: un anno fa il Covid-19 sembrava una parentesi di qualche mese, abbiamo ripreso in estate a giocare con ottimismo e libertà, poi a settembre siamo tornati indietro e in una negatività dalla quale non siamo usciti. Dobbiamo avere senso di responsabilità in quello che facciamo”.

Su Morata: “Con l’Atletico abbiamo una tipologia d’accordo che ci permette di acquistarlo subito o riaverlo in prestito. È un giocatore che ci sta dando molto e sul quale puntiamo. Ha mentalità e atteggiamento, sono le basi per cui crediamo in Alvaro”.