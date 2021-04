Juventus, Raiola ‘avvistato’ al J-Hotel: al via le trattative di mercato, tutti i nomi

Una nuova conferma sul fronte calciomercato, la Juventus ha intenzione di muoversi per la prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la squadra: l’agente Mino Raiola è stato avvistato al J-Hotel, iniziano le trattative. La squadra di Andrea Pirlo è impegnata nel campionato di Serie A e la stagione non può essere considerata entusiasmante. L’obiettivo massimo da raggiungere è quello di conquistare il secondo posto in classifica, lo scudetto è infatti già in mano dell’Inter. In Champions League il rendimento non è stato all’altezza, i bianconeri sono stati eliminati agli ottavi di finale dal Porto.

Juventus, le trattative con Raiola

La Juventus ha avviato alcune trattative con l’agente Mino Raiola, l’intenzione è quella di chiudere alcune operazioni nel mercato estivo. La squadra di Andrea Pirlo ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo, dalla difesa al centrocampo ma anche in attacco. Il procuratore può contare su calciatori di assoluto livello e si pensa ad un ‘pacchetto’. In porta c’è Donnarumma, la trattativa con il rinnovo al Milan è ferma. La Juventus può contare su un portiere forte come Szczesny e la trattativa non è al momento calda. Diverso il discorso con il difensore Romagnola, si lavora ad uno scambio con Bernardeschi. Il grande sogno per il centrocampo è ovviamente Pogba, la trattativa non si preannuncia facile ma la Juventus ci proverà. Infine in attacco contatti per Kean, la Vecchia Signora pensa al ritorno del classe 2000.