L’agente di Jorginho infiamma Napoli: “vuole tornare, sogna lo scudetto”

L’agente di Jorginho strizza l’occhio al Napoli per un ritorno che sarebbe graditissimo dai tifosi azzurri. Il calciatore del Chelsea è reduce da una stagione troppo altalenante, le qualità non sono sicuramente in discussione ma in Premier League non ha trovato la giusta dimensione. Il brasiliano naturalizzato italiano può essere considerato anche un punto di riferimento per la Nazionale e l’obiettivo è quello di togliersi tante soddisfazioni nelle prossime competizioni. Ma per tornare su altissimi livelli ha bisogno di ritrovare fiducia ed un ritorno nel campionato italiano non è da escludere.

Il futuro di Jorginho

Si potrebbero aprire scenari interessanti sul futuro del centrocampista Jorginho, in particolar modo è calda la pista che porta al ritorno al Napoli ma anche altre soluzioni potrebbero entrare presto nel vivo. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l’agente Joao Santos: “Jorge ha voglia di ritornare in Italia e se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben disposti, al Chelsea ha ancora due anni di contratto. Costa 50 milioni di euro al momento e ha ancora 2 anni di contratto. Ha un contratto molto importante, in sterline, a Londra. E’ difficile che De Laurentiis possa spendere così tanto. Ma secondo me tra qualche mese Marina Granovskaia del Chelsea arriverà per proporre un rinnovo. Vorrebbe vincere lo scudetto: è un pallino che ha”.

Sulla Juventus: “hanno Arthur in quel ruolo a centrocampo. Il direttore sportivo della Juve Fabio Paratici è una persona di calcio da tempo, conosce Jorginho e, secondo me, in Italia interessa anche a Milan e Inter, non solo alla Juve. Se un direttore vede un giocatore come Jorginho è certo che gli piaccia”.