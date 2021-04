Lamela-Napoli, contatti: il presidente De Laurentiis pensa al colpaccio

Il Napoli è concentrato sulla stagione in corso, ma la dirigenza pensa anche al futuro con l’intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva, continua a circolare il nome di Lamela. Il rendimento della squadra di Gattuso è stato altalenante, in campionato è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League e le prossime partite saranno fondamentali, mentre in Europa League le prestazioni non sono state entusiasmanti. Sono in arrivo novità sul fronte allenatore, la decisione in comune con Gennaro Gattuso è stata quella del divorzio. Alla base della scelta qualche incomprensione dal punto di vista tecnico e dei rapporti. In pole per il sostituto c’è Juric.

Il Napoli su Lamela

Si guarda con attenzione anche sul fronte calciomercato, in particolar modo continua a circolare il nome di Erik Lamela. L’ex Roma è stato protagonista di una stagione altalenante con la maglia del Tottenham ed il contratto è in scadenza nel 2022. Il club inglese vorrebbe quindi monetizzare e prende sempre più piede l’ipotesi di un ritorno in Italia. Sul calciatore è forte anche l’interesse del Milan, ma gli azzurri si trovano in una situazione di vantaggio per aver anticipato i tempi. La volontà del calciatore è quella di tornare alla Roma, ma per il momento non si sono registrati contatti concreti con i giallorossi. Il Napoli è pronto ad illustrare un piano ambizioso con l’obiettivo di assicurarsi le prestazioni di un calciatore di grandissima qualità.