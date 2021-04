Le condizioni di De Rossi e della moglie di Simone Inzaghi: i dettagli dal direttore sanitario dello Spallanzani

Gli ultimi giorni sono stati di preoccupazione per le condizioni dell’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi e della moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello. “De Rossi fortunatamente sta bene, così come sta bene la moglie di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni potranno entrambi andare a casa. Sono persone giovani, la malattia è stata presa in tempo e nella primissima fase può essere rapidamente sconfitta. Questo dimostra ancora una volta che il virus, che io ho definito vigliacco, se la prende con i più fragili, i più anziani”. Sono le dichiarazioni rilasciate da Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani, parlando a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. Arrivano dunque ottime notizie per De Rossi e per la moglie di Simone Inzaghi che hanno superato la parte più delicata della malattia.