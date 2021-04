Psg, il presidente Al Khelaifi svela il futuro di Neymar [VIDEO]

Il Psg è reduce dalla qualificazione in Champions League ed un grande protagonista è stato sicuramente l’attaccante Neymar. La stagione dei francesi è sempre più interessante, in campionato è pienamente in lotta per la vittoria della Ligue 1 mentre in Champions League ha staccato il pass per la semifinale e può essere considerata la principale candidata alla vittoria finale. La sconfitta contro il Bayern Monaco ha permesso comunque di staccare il pass, grazie al successo in Germania con il risultato di 2-3. Neymar si è messo in mostra con un primo tempo bellissimo, solo i legni hanno negato la gioia del gol.

Il futuro di Neymar

Neymar è sicuramente tra i calciatori più forti al mondo e continuano a circolare voci sul suo futuro. Sono arrivate interessanti indicazioni da parte del presidente Nasser Ghanim Al-Khelaifi. “E’ stata una notte fantastica per tutti noi, abbiamo assistito a una partita fantastica, lo è stata per tutti: per noi e per chi l’ha vista nel mondo. Potevamo segnare tre o quattro gol, abbiamo creato tante occasioni, ma la cosa più importante è che alla fine ci siamo qualificati”.

Ai microfoni di Sky Sport, il n.1 del Parco dei Principi di Parigi si è detto “molto fiero dei giocatori” e si è sbilanciato su Neymar: “penso che l’anno prossimo sarà al PSG e che rimarrà con noi per molto tempo, con un contratto a lungo termine”.