Real Madrid-Barcellona 2-1: sorpasso dei Blancos, la corsa al titolo è uno spettacolo

Bellissima sfida nella Liga spagnola tra Real Madrid e Barcellona, si è verificato il sorpasso in classifica e la corsa al titolo è sempre più avvincente. La squadra di Zinedine Zidane si è dimostrata molto concreta, soprattutto nel primo tempo. Ad aprire le marcature è stato Benzema con un bellissimo colpo di tacco, il raddoppio è arrivato con Kroos.

Nella ripresa il Barcellona rientra in partita, al 60′ è Óscar Mingueza ad andare in gol. Nel finale il Real Madrid rimane in 10 per la doppia ammonizione di Casemiro, ma il risultato non cambia più. Finisce 2-1. Sorpasso in classifica, il Real Madrid raggiunge l’Atletico Madrid in vetta con 66 punti, il Barcellona fermo a 65.