Superlega, il rifiuto della Roma: “restiamo impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti”

La Roma è contro la Superlega, il club giallorosso non prenderà parte alla competizione: “L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato”.

Nel frattempo ha parlato anche Claudio Ranieri, l’allenatore della Sampdoria è contrario alla Superlega. “Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi viene alla memoria è proprio l’impresa compiuta dal Leicester. Ciò, a prescindere dal fatto che ci fossi anch’io di mezzo. Intendo dire un risultato ottenuto dal più piccolo che è riuscito a competere con i grandi giganti del calcio mondiale. Secondo me questo spirito rappresenta l’essenza dello sport. Quello che stanno cercando di fare è una cosa sbagliata. Forse agiscono così per coprire tutti i debiti che hanno…”.