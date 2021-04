Superlega, l’Inter rischia lo scudetto: come può cambiare la classifica del campionato di Serie A

La nascita della Superlega ha scatenato un vero e proprio polverone. Si tratta di una competizione in grado di favorire soprattutto le grandi squadre, mentre i campionati e la Champions League rischiano di perdere interesse. Le squadre certe di partecipare sono Juventus, Inter e Milan ed il presidente Florentino Perez ha aperto le porte anche a Roma e Napoli. La Uefa minaccia sanzioni pesantissime per i club partecipanti, ovvero l’esclusione da tutte le competizioni nazionali, europee e mondiali ed in più potrebbe essere negata ai calciatori la possibilità di rappresentare le nazionali. Anche in Serie A la tensione è altissima con alcuni club che avrebbero chiesto l’esclusione dal campionato delle tre squadre.

La nuova classifica in Serie A

L’esclusione di Juventus, Inter e Milan potrebbe avvenire già dalla stagione in corso e questo porterebbe ad un vero e proprio ribaltone di classifica. Lo scudetto sarebbe dell’Atalanta, un vero e proprio sogno per un piccolo club ma che è diventato una sicurezza nelle ultime stagioni. Per quanto riguarda la suddivisione dei posti per le competizioni Uefa, in Champions sarebbero qualificate Napoli, Lazio e Roma. Le squadre in Europa League Sassuolo e Verona con la Sampdoria in Conference League. L’altra soluzione è quella dell’esclusione delle tre squadre dalla prossima stagione e si potrebbe pensare ad un campionato a 18 club. Double per l’Atalanta con la vittoria anche della Coppa Italia, considerando l’esclusione della Juventus.

ATALANTA 64

NAPOLI 60

LAZIO 58

ROMA 54

SASSUOLO 46

VERONA 41

SAMPDORIA 39

BOLOGNA 37

UDINESE 36

GENOA 32

SPEZIA 32

FIORENTINA 30

BENEVENTO 30

TORINO 30

CAGLIARI 25

PARMA 20

CROTONE 15

La conferma dell’avvocato Grassani

Juventus, Inter e Milan rischiano l’esclusione dal campionato, la conferma è arrivata anche dall’avvocato Grassani, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. “L’ipotesi dell’esclusione dei club “scissionisti” dalle competizioni dalle stesse organizzate, così come dei calciatori dalle manifestazioni riservate alle rappresentative nazionali, mi sembra comprensibile e fondata”.

La Champions League e l’Europa League

L’esclusione delle squadre presenti alla Superlega porterebbe ribaltoni anche in campo europeo, in Champions e Europa League. In Champions trionferebbe il Psg in virtù dell’esclusione di Real Madrid, Manchester City e Chelsea. In Europa League la finale si giocherebbe tra Roma e Villarreal, con la squalifica di United e Arsenal.