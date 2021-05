Inizia il ‘ridimensionamento’ dell’Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato l’addio con Antonio Conte, il tecnico non ha accettato le condizioni della dirigenza e la rottura è stata definitiva. Il primo calciatore indiziato a lasciare l’Inter è Hakimi. L’ultima stagione è stata molto importante per il club nerazzurro, in campionato ha dominato in lungo ed in largo e la vittoria dello scudetto è assolutamente meritata. In Champions League il rendimento non è stato all’altezza e la prospettiva di rinunciare ai calciatori più forti ha inevitabilmente portato Antonio Conte ad un passo indietro.

Hakimi verso la cessione

L’Inter dovrà fare i conti con almeno due cessioni pesanti, i principali candidati sono Hakimi e Lautaro Martinez. In particolar modo l’esterno è stato protagonista di una stagione eccezionale, si è confermato uno dei migliori nel suo ruolo: è bravissimo in fase di spinta grazie a gol ed assist ma è migliorato tantissimo anche dal punto di vista difensivo. L’ex Borussia Dortmund e Real Madrid è finito nel mirino del Psg, la valutazione minima dell’Inter è di 55 milioni di euro. Le situazione economica di tutti i club non è buona e per questo dovrebbero andare in scena scambi. Il club francese ha proposto Leandro Paredes, pedina interessante per l’Inter. Cash + Paredes, il Psg prova a convincere l’Inter.