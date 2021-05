I risultati di Serie A, 36ª giornata: indicazioni per Champions League e salvezza, la classifica

Si è giocata la 36ª giornata giornata del campionato del campionato di Serie A, sono arrivate interessanti indicazioni che riguardano la qualificazione in Champions League e la salvezza. Nel primo match successo facile del Napoli che ha dominato in lungo ed in largo contro l’Udinese, 5-1 il risultato finale. In zona salvezza pareggio tra Cagliari e Fiorentina. L’Atalanta non si ferma più e vince anche contro il Benevento, colpo del Genoa contro il Bologna. L’Inter non si ferma e ottiene altri tre punti contro la Roma, successo all’ultimo respiro della Lazio contro il Parma. Dominio del Milan contro il Torino, ok la Juventus con il Sassuolo. Pareggio tra Sampdoria e Spezia. Tutti i risultati e la classifica.

PROGRAMMA SERIE A 36ª GIORNATA

MARTEDI’ 11 MAGGIO

Ore 20:45

Napoli-Udinese 5-1 (28’ Zielinski; 31′ Ruiz, 41’ Okaka; 56’ Lozano; 66’ Di Lorenzo; 90’+1 Insigne) (LE PAGELLE)

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO

Ore 18:30

Cagliari-Fiorentina 0-0 (LE PAGELLE)

Ore 20:45

Atalanta-Benevento 2-0 (22′ Muriel; 67′ Pasalic)

Bologna-Genoa 0-2 (13′ Zappacosta; 61′ rig. Scamacca)

Inter-Roma 3-1 (11′ Brozovic; 20′ Vecino; 31′ Mkhitaryan; 90′ Lukaku) (LE PAGELLE)

Lazio-Parma 1-0 (90’+5 Immobile)

Sampdoria-Spezia 2-2 (15′, 73′ Pobega; 32′ Verre; 80′ Keita)

Sassuolo-Juventus 1-3 (28′ Rabiot; 45′ Cristiano Ronaldo; 59′ Raspadori; 66’Dybala) (LE PAGELLE)

Torino-Milan 0-7 (19′, 62′ Hernandez; 26′ rig. Kessiè; 50′ Brahim Diaz; 67′, 72′, 79′ Rebic) (LE PAGELLE)

GIOVEDI’ 13 MAGGIO

Ore 20:45

Crotone-Verona

CLASSIFICA SERIE A