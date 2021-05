L’Europa League 2021/2022: Lazio e Napoli direttamente alla fase a gironi

Non solo la Champions League, anche l’Europa League si preannuncia piena di emozioni. Al termine del campionato di Serie A due squadre si sono qualificate per la competizione: si tratta di Napoli e Lazio. La squadra di Gennaro Gattuso è stata quella che ha deluso di più, sembrava fatta per la Champions ma nell’ultima giornata non è andata oltre il pareggio contro il Verona. Anche il rendimento della compagine di Simone Inzaghi è stato troppo altalenante, in particolar modo nelle ultime partite le prestazioni non sono state sicuramente all’altezza.

L’Europa League 2021/2022

L’inizio della prossima Europa League è previsto il 5 agosto, mentre la finale è in programma il 18 maggio 2022. La fase a gironi verrà ridotta da 48 a 32 squadre.

Parteciperanno alla fase a gironi: le 10 vincitrici degli spareggi di Europa League, 10 sconfitte negli spareggi di Champions e dal terzo turno di qualificazione, 1 da confermare e 11 qualificate di diritto.

La divisione dei posti per Paese:

Spagna 2 squadre, Inghilterra 2 squadre, Germania 2 squadre, Italia 2 squadre, Francia 2 squadre, Portogallo 1 squadra.