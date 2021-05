La Champions League 2021/2022: Inter, Milan, Atalanta e Juventus in campo dalla fase a gironi

Si è conclusa la stagione e già si pensa al 2021/2022, in particolar modo c’è grande curiosità per la prossima Champions League. Il campionato italiano ha regalato tantissime emozioni fino all’ultima giornata: l’Inter ha dominato il campionato e si candida ad essere una sicura protagonista nella prossima stagione, l’Atalanta ha disputato un altro campionato entusiasmante, al rush finale hanno staccato il pass anche il Milan e la Juventus. I rossoneri hanno vinto contro l’Atalanta, tre punti anche per i bianconeri che hanno approfittato del passo falso del Napoli contro il Verona.

La prossima Champions League

La prossima Champions League si preannuncia scoppiettante. La finale si giocherà il 28 maggio 2022 al Saint Petersburg Stadium, la competizione prenderà il via a giugno con le prime partite dei preliminari.

LE QUALIFICATE

Italia: Inter (testa di serie), Atalanta, Milan, Juventus.

Spagna: Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona, Siviglia

Inghilterra: Manchester City (testa di serie), Manchester United, Liverpool, Chelsea

Germania: Bayern Monaco (testa di serie), Lipsia, Dortmund, Wolfsburg

Francia: Lille, Psg

Portogallo: Sporting CP (testa di serie), Porto

Olanda: Ajax

Russia: Zenit San Pietroburgo

Belgio: Bruges

Ucraina: Dinamo Kiev

IL PRIMO TURNO – Teste di serie: Olympiacos (Grecia), Ferencvaros (Ungheria), Malmo (Svezia), Stella Rossa (Serbia), Ludogorets (Bulgaria), Malmo (Svezia), Dinamo Tbilisi (Georgia), Shkendija (Macedonia), Ferencvaros (Ungheria), Sheriff (Moldavia), Legia Varsavia (Polonia), Cluj (Romania), Zalgiris (Lituania), Flora (Estonia).

Non teste di serie: Shakhtyor (Bielorussia), Shamrock (Irlanda), Valur (Islanda), Bodo/Glimt (Norvegia), Hamrun (Malta), Baku (Azerbaigian), Mura (Slovacchia), Connah’s (Galles), HJK (Finlandia)

AL SECONDO TURNO – Fase campioni: Young Boys (Svizzera), Omonia (Cipro), Slavia Praga (Rep. Ceca), 17 squadre qualificate dal primo turno. Fase piazzate: Celtic (Scozia), PSV (Olanda), Galatasaray (Turchia), Rapid Vienna (Austria)