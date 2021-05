La lite Juric-Ugolini, arriva la replica di Sky: il comunicato ufficiale

Nel campionato di Serie A continua a tenere banco la lite tra Juric ed il giornalista Ugolini al termine della partita del campionato di Serie A. Il Verona ha giocato la sua partita contro il Napoli, il risultato di 1-1 non ha permesso alla squadra di Gattuso di staccare il pass per la Champions League. Al termine della gara è andato in scena un botta e risposta pesantissimo: Juric non ha gradito una domanda di Ugolini, l’argomento è stato l’impegno messo in campo dal Verona nonostante la classifica tranquilla.

Federico Ferri, direttore di Sky Sport è uscito allo scoperto sull’episodio. “Non so se siano state più sorprendenti la maleducazione e l’aggressività gratuite di Ivan Juric o il comunicato scritto dalla società pochi minuti dopo l’esibizione dell’allenatore del Verona, al termine della partita pareggiata a Napoli. Se Juric avesse lasciato terminare la domanda, avrebbe scoperto che il nostro giornalista gli stava per chiedere come avesse fatto a ritrovare il Verona migliore, dopo che nelle ultime partite i risultati non erano stati all’altezza della squadra fantastica che ha sfiorato l’Europa per lunghi periodi delle ultime due stagioni, passando da bella rivelazione a brillante realtà del calcio italiano. Nessuna domanda inopportuna. Nessun riferimento ai valori sportivi. Nessun sospetto, nessuna insinuazione, nessun retropensiero. Almeno da parte nostra”.