La lite Juric-Ugolini: il comunicato ufficiale dell’Hellas Verona e le minacce a Zaccagni

Non si placano le polemiche dopo il battibecco tra Juric ed il giornalista di Sky Ugolini al termine della partita del campionato di Serie A tra Napoli e Verona. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, i padroni di casa sono passati in vantaggio con Rrahmani, poi il pareggio di Faraoni che ha condannato il Napoli all’Europa League. E’ un risultato deludente per la squadra di Gattuso, il traguardo almeno del quarto posto sembrava ampiamente alla portata.

Tensione altissima nel post-partita con la lite tra Juric e Ugolini, il tecnico non ha gradito una risposta del giornalista. “Si è visto un Verona diverso rispetto alle ultime uscite?”, l’allenatore del Verona si è infuriato e dopo altri botta e risposta è andato via.

Anche il Verona è uscito allo scoperto attraverso un comunicato ufficiale: “Il Presidente Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di Napoli-Verona”.

Si sono scatenati anche i social. In particolar modo sono arrivati tantissimi messaggi dei tifosi della Juventus, i bianconeri si sono qualificati in Champions League proprio grazie al pareggio del Verona contro il Napoli. Altri tifosi hanno invece minacciato Zaccagni. “Marcisci a Verona che a Napoli non ti vogliamo”, si legge.