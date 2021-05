Furia Benevento, ancora reazioni: lo striscione dei tifosi, Foggia durissimo e le parole di Inzaghi

Il Benevento sembra destinato ad interrompere il sogno della salvezza, la sconfitta casalinga contro il Cagliari rischia di risultare decisiva. La squadra di Filippo Inzaghi sta attraversando un momento veramente delicato e sarà chiamata da una vera e propria impresa per mantenere la categoria. Già la prossima sfida sarà proibitiva contro l’Atalanta. Al termine della gara contro i sardi si è scatenata la furia della dirigenza contro gli arbitri per un calcio di rigore non concesso su Nicolas Viola. Sono arrivate dichiarazioni pesantissime del presidente Vigorito, nel mirino principalmente Mazzoleni ed il Var.

Benevento, le altre reazioni

Il Benevento rischia di salutare la Serie A ed i tifosi si sono infuriati: fuori dallo stadio è stato affisso uno striscione dai toni duri: “Ci avete rotto il ca…lcio”.

Anche il direttore sportivo Pasquale Foggia è stato ripreso a muso duro con Mazzolini, il dirigente si è avvicinato all’auto e ha urlato: “Il leggero contatto te lo devi rivedere, se hai una coscienza te lo devi rivedere, capito o no? Qua ci giochiamo la vita e tu hai la coscienza sporca sia da arbitro che da Var, hai sempre avuto la coscienza sporca”.

Filippo Inzaghi ha invece deciso di intervenire durante la trasmissione di Sky Sport: “Voglio solo chiarire una cosa perché forse non è chiaro cos’è successo oggi. Complimenti al Cagliari, non cerchiamo alibi, ma se una persona stupenda come Vigorito perde la brocca in quel modo vuol dire che è successo qualcosa che è inconfutabile”.

“Non penso assolutamente ci vogliano danneggiare, altrimenti non farei questo lavoro. Ma pongo un’altra domanda a voi: vi sembra normale mandare lo stesso VAR che una settimana fa ha avuto mille polemiche? Bastava poco per togliere qualsiasi dubbio. Non dico che hanno fatto apposta, ma se il VAR la settimana prima ha sbagliato deve stare a riposo come vale per tutti. Cosi si è messo in difficoltà lo stesso VAR perché qualsiasi scelta sarebbe stata contestata. È stato mandato allo sbaraglio”.