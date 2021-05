Juventus, la voce di mercato: scambio Pjanic-Bentancur con il Barcellona!

Una notizia clamorosa che riguarda il calciomercato della Juventus, in bianconero potrebbe tornare Pjanic con conseguente passaggio al Barcellona di Bentancur. La stagione della Vecchia Signora è sempre più deludente, in campionato è a serio rischio anche il quarto posto e sarebbe un danno veramente grandissimo dal punto di vista economico. In Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale contro il Porto, mentre in Coppa Italia sarà chiamata dalla finale con l’Atalanta. La decisione di affidare la panchina ad Andrea Pirlo è stata completamente sbagliata, il tecnico ha dimostrato di non essere pronto per livelli così alti.

Lo scambio Pjanic-Bentancur

Sono in corso valutazioni in casa Juventus in vista della prossima stagione. Le chance di conferma per Andrea Pirlo sono bassissime e per il sostituto il nome in pole è quello di Massimiliano Allegri. La dirigenza è impegnata anche sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nonostante le difficoltà dal punto di vista economico. Secondo voci provenienti dall’estero i bianconeri sarebbero in contatto con il Barcellona per uno scambio veramente a sorpresa: non è da escludere un ritorno di Pjanic soprattutto con Allegri in panchina mentre potrebbe fare percorso inverso Bentancur, ormai da tempo nel mirino dei blaugrana. La trattativa non è ancora decollata, ma le parti dovrebbero riaggiornarsi a stretto giro di posta.