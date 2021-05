Psg, Neymar chiama Cristiano Ronaldo: “voglio giocare con lui”

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più incerto ma potrebbe essere lontano dalla Juventus. La stagione dei bianconeri non è stata all’altezza, quella del portoghese altalenante. Il contratto è in scadenza nel 2022 ma l’addio potrebbe materializzarsi già in estate. Una soluzione interessante porta al Psg, anche Neymar ha chiamato il portoghese.

“Voglio giocare con lui”, ha confessato il talento brasiliano del Psg in un’intervista rilasciata al magazine GQ.

“Ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé, ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo”.