Serie A, la corsa salvezza: il Benevento è vicino al baratro, il calendario a confronto

Non solo indicazioni per la corsa Champions League, la 35esima giornata del campionato di Serie A è stata interessante anche per la salvezza: due squadre sono ufficialmente in Serie B (Crotone e Parma), per il terzultimo posto la principale indiziata è il Benevento. La squadra di Filippo Inzaghi ha perso pesantemente contro il Cagliari in un vero e proprio scontro diretto, non sono mancate le polemiche per l’arbitraggio e per un calcio di rigore non fischiato per un fallo su Nicolas Viola. Non è tranquillo lo Spezia che non sta attraversando un buon momento, la compagine di Italiano ha perso nettamente contro il Napoli. Ottimo punto per il Torino, il Genoa non è ancora tranquillo.

Serie A, la corsa salvezza. Il calendario a confronto

FIORENTINA 38 PUNTI – La vittoria contro la Lazio può considerarsi decisiva per la salvezza. L’obiettivo è vicinissimo, avrà bisogno di un’altra vittoria, ma potrebbe bastare anche solo un pareggio nelle prossime tre giornate.

CAGLIARI-FIORENTINA

FIORENTINA-NAPOLI

CROTONE-FIORENTINA

GENOA 36 PUNTI – La squadra di Ballardini non può essere considerata ancora al sicuro. La sconfitta contro il Sassuolo è stata pesante, ma l’obiettivo è ampiamente alla portata considerando la forza della squadra. Il calendario regala qualche insidia.

BOLOGNA-GENOA

GENOA-ATALANTA

CAGLIARI-GENOA

TORINO 35 PUNTI – Il punto contro il Verona è preziosissimo e la squadra di Nicola dovrà recuperare anche la partita contro la Lazio. I granata sono in forma, sarà fondamentale lo scontro diretto contro lo Spezia, poi quello con il Benevento.

TORINO-MILAN

SPEZIA-TORINO

LAZIO-TORINO

TORINO-BENEVENTO

CAGLIARI 35 PUNTI – E’ la squadra più in forma di quelle in lotta per la salvezza e quella più forte. La vittoria contro il Benevento ha avvicinato tantissimo all’obiettivo, può mettere un punto esclamativo nel prossimo match contro la Fiorentina.

CAGLIARI-FIORENTINA

MILAN-CAGLIARI

CAGLIARI-GENOA

SPEZIA 34 PUNTI – Come il Benevento sembra in caduta libera, la partita contro il Napoli non è stata all’altezza. Non è in grandissima forma, con una vittoria potrebbe avvicinarsi tanto all’obiettivo. Il calendario non è proibitivo.

SAMPDORIA-SPEZIA

SPEZIA-TORINO

SPEZIA-ROMA

BENEVENTO 31 PUNTI – La sconfitta contro il Cagliari può risultare fatale per la corsa salvezza. La tensione scatenata dalla dirigenza al termine della partita rischia di non aiutare, non potrà permettersi altri passi falsi, a partire dalla gara contro l’Atalanta.