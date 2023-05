Tu vuò fà… l’americano: il colpaccio del Napoli annunciato da De Laurentiis

CalcioWeb

Il Napoli si è laureato campione d’Italia con grande merito, la stagione della squadra di Luciano Spalletti è stata di altissimo livello e la matematica dello scudetto è arrivata dopo il pareggio in trasferta contro l’Udinese. L’obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di costruire un ciclo vincente e il numero uno azzurro è già in contatto per definire l’arrivo del nuovo direttore sportivo.

E’ quasi certo l’addio di Cristiano Giuntoli, destinato al trasferimento alla Juventus. Il Napoli ha già individuato un sostituto all’altezza: si tratta di Pietro Accardi, l’attuale dirigente dell’Empoli. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte ed è già in contatto per chiudere alcune trattative in entrata. In uscita l’unica cessione dolorosa potrebbe essere quella di Kim, nel mirino di tante squadre di Premier League e disposte a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro.

Napoli, in entrata arriva… l’americano

“Mi piacerebbe avere un americano, poi un giapponese”, sono state le parole di De Laurentiis sul mercato. I nomi dei calciatori giapponesi nel mirino del Napoli sono due: Daichi Kamada e Takefusa Kubo della Real Sociedad. E l’americano? Tutti continuano a fare il nome di Pulisic del Chelsea, ma il vero obiettivo del Napoli è Timothy Weah del Lille.

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di ripetere il colpo Osimhen e il figlio dell’ex calciatore del Milan George potrebbe sbarcare a breve nel campionato di Serie A. Si tratta di un attaccante esterno di destra, in grado di giocare anche a sinistra e all’occorrenza anche da prima punta. Il Napoli sogna il tridente devastante Kvara, Osimhen, Weah.

Timothy Weah è un calciatore americano di origini liberiane, attaccante del Lille e della Nazionale americana. E’ molto veloce e forte fisicamente, in grado di saltare l’uomo con facilità e creare la superiorità numerica. Cresciuto nelle giovanili del Psg, la prima vera esperienza della carriera è stata proprio al club francese. Poi il prestito al Celtic e il definitivo salto di qualità al Lille. E’ diventato un punto fermo della squadra, adesso i contatti per il trasferimento in Italia.