Colpo giapponese in Serie A: Daichi Kamada sbarca in Italia

CalcioWeb

Un’altra bomba di calciomercato nel campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più la sessione estiva e le squadre continuano a muoversi per anticipare i tempi in vista del 2023/2024. La stagione è nella fase decisiva per gli obiettivi tra campionato ed Europa e tanti club sono in contatto per costruire squadre sempre più competitive.

Un calciatore pronto a sbarcare nel campionato di Serie A è Daichi Kamada, giocatore giapponese. Si tratta di un centrocampista centrale di piede destro e in grado di disimpegnarsi bene anche in zona di trequartista e da attaccante esterno. E’ un classe 1996 e attualmente indossa la maglia dell’Eintracht Francoforte e della nazionale giapponese. E’ in grado di calciare con entrambi i piedi e si è dimostrato determinante in fase di conclusione ed assist per i compagni.

Cresciuto nelle giovanili dell’Higashiyama HS, la prima vera esperienza della carriera è stata con la maglia del Sagan Tosu. Poi il prestito al J. League U-22. Nel 2017 passa all’Eintracht Francoforte, poi il prestito al Sint-Truiden. Torna in Bundesliga e si dimostra un calciatore determinante per il Francoforte.

Il futuro di Kamada in Serie A

Daichi Kamada è in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e le trattative per il rinnovo sono state interrotte. Il giapponese è in contatto per il trasferimento nel campionato di Serie A e una trattativa è in stato avanzato. Nelle ultime ore si è registrato lo scatto del Napoli, alla ricerca di nuovi calciatori dopo la vittoria dello scudetto.

Il club azzurro potrebbe perdere il difensore Kim, le squadre inglesi sono pronte a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Il Napoli potrebbe consolarsi con l’arrivo di Daichi Kamada, un calciatore in grado di entusiasmare i tifosi azzurri per le sue qualità dentro e fuori dal campo. La prima offerta del presidente De Laurentiis è stata molto interessante e le parti hanno deciso di riaggiornarsi tra qualche settimana.