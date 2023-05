Atalanta, Gasperini conferma il probabile addio: due squadre alla finestra

CalcioWeb

E’ destinato ad interrompersi al termine della stagione il matrimonio tra Gian Piero Gasperini e l’Atalanta. La squadra nerazzurra è reduce dalla sconfitta sul campo dell’Inter e la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League è fortissima. Il rendimento della squadra è stato comunque di altissimo livello, l’Atalanta continua a confermarsi una delle sorprese più belle.

Gasperini è stato il protagonista principale dei successi dell’Atalanta ed è uno dei migliori in circolazione. L’addio è molto probabile, come confermato dirattamente dall’allenatore. “Non voglio usare termini impropri ma centrare il traguardo dell’Europa League sarebbe molto importante per noi. Persino io non immaginavo riuscissimo ad avere questa continuità di prestazione. Ma se la situazione è quella di un’Atalanta che deve lottare per la Champions in modo obbligatorio per l’allenatore diventa difficile. Tra me e la società c’è un rapporto splendido. Poi però c’è il calcio. Si possono avere opinioni diverse, ma non so se troveremo un punto d’incontro: essere qui è un merito e invece spesso non è stato valorizzato il merito di questi ragazzi”.

Futuro Gasperini, due squadre alla finestra

Il futuro di Gasperini è ancora molto incerto, due squadre sono alla finestra per assicurarsi le prestazioni dell’allenatore. La prima è il Napoli, alla ricerca del sostituto di Luciano Spalletti. L’attuale tecnico dell’Atalanta è un candidato ma non è il nome in cima alla lista del presidente De Laurentiis.

Il nome di Gasperini è anche sul taccuino della Juventus. Sono in corso valutazioni in casa bianconera sul futuro di Massimiliano Allegri e un ribaltone non è da escludere. L’allenatore Gasperini è un obiettivo, ma la soluzione in cima alla lista è quella di Igor Tudor.