Juventus, Allegri sempre più lontano: il netto favorito per il sostituto

E’ l’argomento del giorno: la Juventus avrebbe deciso di cambiare allenatore dalla prossima stagione. Il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri è sempre più negativo, reduce dall’eliminazione in semifinale di Europa League e dalla batosta sul campo dell’Empoli sul punteggio di 4-1. Le vicende fuori dal campo hanno sicuramente condizionato il rendimento del gruppo, ma ormai da due anni la squadra non riesce ad esprimersi.

La fiducia nei confronti di Allegri è ormai arrivata al termine. La dirigenza ha deciso di ricostruire e ripartire da zero dopo le ultime vicende spiacevoli fuori dal campo e la prima mossa dovrebbe riguardare l’arrivo del nuovo allenatore. La Juventus ha fallito tutti gli obiettivi in stagione, dalla Champions all’Europa League, dal campionato alla Coppa Italia.

Il nome del nuovo allenatore

Iniziano a circolare tanti nomi per il futuro allenatore della Juventus, ma il netto favorito è uno: Igor Tudor. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano e proprio del club bianconero, attualmente guida il Marsiglia ed è stato protagonista di una stagione di altissimo livello.

Classe 1978, la carriera da calciatore ha regalato soddisfazioni. Era un difensore e le esperienze in carriera sono state con Hajduk Spalato, Trogir, Juventus e Siena. Nel 2009 ha intrapreso la carriera da allenatore, proprio come assistente dell’Hajduk Spalato. Poi tante avventure in giro per il mondo: PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, vice alla Juventus, Verona e adesso Marsiglia.

Le ultime due esperienze sono state di altissimo livello. Attualmente guida il Marsiglia e la squadra occupa la terza posizione, alle spalle della corazzata Psg e del Lens. Le strade tra Tudor e il Marsiglia sono destinate a diversi al termine della stagione. Il motivo? L’assalto della Juventus. Il tecnico croato è ovviamente legato al club bianconero, il nome è sponsorizzato dai tifosi e già sono state gettate basi importanti per il ritorno nel campionato di Serie A.