Come sarà la Juventus di Giuntoli? Cessioni pesanti e talenti in arrivo

Fra battaglie in tribunale e un finale di stagione ancora tutto da scrivere sul rettangolo verde, la Juventus si interroga sul proprio futuro. Il nodo Europa sarà fondamentale per comprendere le coordinate in cui muoversi nella nuova stagione.

È chiaro che se i bianconeri non dovessero giocare al di fuori dei confini nazionali perderanno appeal e forza economica, tanto in ottica acquisti, quanto sotto il profilo delle cessioni. In questo scenario fa il suo ingresso la figura di Cristiano Giuntoli, creatore del Napoli scudettato, accostato con insistenza ai bianconeri. Che Juventus sarà quella creata, eventualmente, da Cristiano Giuntoli?

Porta e difesa

In porta il tris attuale verrà riconfermato in blocco: Szczesny dà ottime garanzie, Perin da secondo ha ampiamente dimostrato le proprie qualità, Pinsoglio è stato apprezzato, a più riprese, come uomo spogliatoio.

In difesa il discorso cambia. Alex Sandro dovrebbe restare, Cuadrado è in scadenza in estate e il rendimento della stagione attuale difficilmente gli consentirà di strappare un rinnovo, salvo emergenze. In quest’ottica da monitorare le condizioni di De Sciglio, fermo diversi mesi per un brutto infortunio. Cambiaso potrebbe fare tornare alla base dopo il prestito al Bologna.

Sull’esterno interessa Noussair Mazraoui del Bayern Monaco (anche in prestito), colpo possibile solo in caso di qualificazione europea, così come Pau Torres (Villarreal) e Giorgio Scalvini al centro della retroguardia. Senza coppe, spazio ad acquisti più giovani e futuribili: Mattia Viti, ex Empoli ora al Nizza, è un profilo interessante.

Centrocampo

Di Maria potrebbe restare un altro anno: a Torino si trova bene, la sua famiglia pure, le coppe non sono una discriminante. Lo saranno invece per Adrien Rabiot che, dopo l’ottima stagione si guarda intorno e cerca una dimensione adatta alle sue ambizioni. Tradotto: senza Champions mamma Veronique farà le valigie.

Davide Frattesi (Sassuolo) è il primo nome per la mediana. Nicolò Rovella (in prestito al Monza) dovrebbe sostituire invece Leandro Paredes, fin qui molto in ombra.

Attacco

Via il dente e via il dolore: senza Champions Dusan Vlahovic andrà via. Il bomber è nel mirino di Bayern Monaco, Manchester United e Newcastle. Per la Juventus arrivverebbero almeno 60 milioni con i quali finanziare il mercato. Il suo sostituto? Al netto del riscatto di Milik (fissato a 7 milioni) e della conferma di Kean, la Juventus potrebbe puntare forte sul ritorno in Italia di Gianluca Scamacca, anche in prestito.