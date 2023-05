Daniel Maldini ancora in Serie A: la contropartita sblocca l’affare

CalcioWeb

Daniel Maldini è considerato uno dei principali talenti del calcio italiano, attualmente indossa la maglia dello Spezia e il futuro è indirizzato verso una nuova avventura. Si tratta di un trequartista in grado di giocare anche da esterno d’attacco a destra e a sinistra e all’accorrenza anche da seconda punta. E’ molto bravo in fase di dribbling, nel controllo di palla e nella visione del gioco. Dotato di buona tecnica ed è in grado di spaccare le partite con gli inserimenti.

E’ figlio dell’ex difensore Paolo Maldini, bandiera del club rossonero e attualmente in dirigenza. Cresciuto nelle giovanili del Milan, la prima vera esperienza è stata in prestito allo Spezia. Si è confermato un calciatore di grande talento ma non è mai stato un titolare inamovibile. La squadra di Semplici è a serio rischio retrocessione e il futuro di Daniel Maldini sembra in ogni caso deciso.

La prossima squadra di Daniel Maldini

Il trasferimento di Daniel Maldini dal Milan allo Spezia si è concretizzato in prestito secco ed è certo il ritorno alla base al termine della stagione. Il futuro allo Spezia è da escludere e il Milan è alla ricerca di una nuova destinazione per il definitivo salto di qualità. Sono in corso trattative per chiudere un altro accordo in prestito secco, sempre nel campionato di Serie A. Daniel Maldini potrebbe rientrare in una trattativa più ampia con il Sassuolo per Davide Frattesi, obiettivo numero del centrocampo rossonero.

La valutazione del club neroverde è molto alta, circa 30 milioni di euro. Le parti sono in contatto per inserire nell’operazione anche Maldini, con possibilità di una formula con riscatto e controriscatto. Il Milan è una delle squadre più attive sul calciomercato e l’obiettivo della dirigenza è quella di alzare l’asticella. Il Sassuolo si è sempre dimostrato il club perfetto per i giovani calciatori.