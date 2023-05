Il Milan si rifà il look: chiusi i primi due colpi di calciomercato!

CalcioWeb

Il Milan è rientrato in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e il finale di stagione si preannuncia caldissimo. La squadra di Stefano Pioli ha sfruttato la penalizzazione inflitta alla Juventus e dovrà completare l’opera nelle ultime due partite del campionato di Serie A. La stagione dei rossoneri non è stata comunque entusiasmante, la squadra non è riuscita a confermarsi dopo la vittoria dello scudetto mentre il rendimento in Champions League è stato comunque all’altezza.

Sono in corso valutazioni sul futuro del club rossonero e la dirigenza inizia a studiare le mosse sul fronte calciomercato. Non sono da escludere scelte dolorose, soprattutto in uscita. I calciatori con la valigia in mano sono Dest, Adli, Vranckx, De Ketelaere, Ibrahimovic, Origi, Rebic e il punto interrogativo Brahim Diaz. In entrata le idee sono chiare e il Milan è pronto a definire i primi due innesti.

I colpi in entrata del Milan

Il Milan ha bruciato la concorrenza del Napoli e si è assicurato le prestazioni di Daichi Kamada, centrocampista giapponese in scadenza di contratto con l’Entracht Francoforte. Si tratta di un centrocampista centrale di piede destro. E’ un classe 1996 e attualmente indossa la maglia dell’Eintracht Francoforte e della nazionale giapponese. Calcia con entrambi i piedi e si è dimostrato determinante in fase di conclusione ed assist per i compagni.

Cresciuto nelle giovanili dell’Higashiyama HS, la prima vera esperienza della carriera è stata con la maglia del Sagan Tosu. Poi il prestito al J. League U-22. Nel 2017 passa all’Eintracht Francoforte, poi il prestito al Sint-Truiden. Torna in Bundesliga e si dimostra un calciatore determinante per il Francoforte.

E’ praticamente fatta per l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, calciatore inglese di origini guyanesi del Chelsea. Il contratto con i Blues scade nel 2024 e l’accordo tra le parti è stato raggiunto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. E’ un centrocampista moderno, in grado di disimpegnarsi in entrambe le fasi del gioco. Il suo piede preferito è il destro e si è dimostrato pericoloso anche nella metà campo avversaria.

Cresciuto nel Chelsea, la prima esperienza in prestito è stata al Crystal Palace, poi un’altra stagione da protagonista al Fulham. Torna ai Blues ma non è un punto di riferimento nelle gerarchie. Il contratto in scadenza nel 2024 obbliga il club inglese alla cessione già dalla prossima sessione di mercato. Kamada+Loftus-Cheek, il Milan cambia volto a centrocampo.