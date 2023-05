La festa dell’Inter e le lacrime della Fiorentina: la FOTOGALLERY della finale di Coppa Italia

CalcioWeb

E’ iniziata la festa in casa Inter, la squadra di Simone Inzaghi si è imposta in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. La partita dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 2-1 e l’attaccante Lautaro Martinez è stato in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio di Nico Gonzalez. Un’altra grande soddisfazione per Simone Inzaghi. “Sono contento perché abbiamo vinto una coppa che volevamo, volevamo riconfermarci dopo l’anno scorso. Siamo stati bravi, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo trovato una squadra di valore che ci ha impensierito tanto. Siamo partiti sbagliando l’approccio, solitamente non lo facciamo”, le parole del tecnico nerazzurro.

Al settimo cielo anche il presidente Zhang: “è il mio quinto titolo con l’Inter, non riesco a dire quanto sono orgoglioso della squadra. Abbiamo una mentalità vincente, è un successo di staff, dirigenza e squadra”.

Sul City: “penso che non dobbiamo parlarne fino a quel giorno, siamo ovviamente concentrati sulla prossima partita. I Moratti sono nel cuore dei tifosi nerazzurri e sono fiero di stare dietro a loro nella storia di questo club. Quanto credo nella vittoria? Non ci penso fino a quel giorno, ma come potete vedere sette anni fa non eravamo lì e ora stiamo giocando finali e abbiamo vinto cinque coppe. I risultati sono frutto di lavoro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)