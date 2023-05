Ibrahimovic, conferme anche dalla Francia: la nuova squadra di Zlatan

CalcioWeb

Era il 29 marzo e CalcioWeb pubblicava un’esclusiva sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: “il mercato v…Ibra: via dal Milan, la nuova squadra di Zlatan in Serie A”. Il riferimento è ovviamente al futuro dell’attaccante svedese, reduce dall’ennesimo infortunio. La stagione dell’ex Inter e Juventus è praticamente finita e il contratto con il Milan è in scadenza a giugno. La decisione è stata quella di non continuare il matrimonio in rossonero e il calciatore è in contatto per una nuova avventura in un’altra squadra.

Zlatan Ibrahimovic è ancora in grado di fare la differenza in Serie A, è stato limitato dai problemi fisici ma le qualità non sono in discussione. Lo svedese è stato protagonista dell’ultimo scudetto dei rossoneri e l’intenzione è quella di disputare un’altra stagione ad alto livello. La trattativa è in stato avanzato e già entro le prossime settimane dovrebbe arrivare la fumata bianca.

La nuova squadra di Ibrahimovic

Secondo voci provenienti dalla Francia, a conferma delle prime indiscrezioni, Ibrahimovic avrebbe raggiunto un accordo verbale per il passaggio al Monza. E’ quanto riportato da Footmercato. Come riportato dal sito la trattativa sarebbe già alle battute finali.

A favorire l’operazione anche il rapporto personale con Adriano Galliani. I tifosi del Monza sono al settimo cielo, l’arrivo di Ibrahimovic è in grado di rilanciare ulteriormente le ambizioni della squadra di Palladino.