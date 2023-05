Inter in finale di Champions dopo 13 anni: la festa scatenata | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

E’ scoppiata la festa in casa Inter! E’ delirio per la squadra di Simone Inzaghi dopo la vittoria contro il Milan, la sfida di ritorno della semifinale di Champions League si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Lautaro Martinez. I rossoneri non sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata, lo 0-2.

Lo stadio San Siro ha regalato grande spettacolo, le coreografie dei tifosi sono state da stropicciarsi gli occhi. Al fischio finale è iniziata la festa dell’Inter, i tifosi nerazzurri hanno omaggiato la squadra e Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro continua a togliersi sassolini dalla scarpa dopo le critiche delle scorse settimane. Lacrime di gioia dei calciatori dell’Inter, il più scatenato è stato ancora una volta Dimarco.

