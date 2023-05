Inter-Milan da dentro o fuori: dove vederla in tv, anche in chiaro

CalcioWeb

Una partita da dentro o fuori. E’ sempre più alta l’attesa per Inter-Milan, sfida di ritorno della semifinale di Champions League, in gioco un posto in finale. La gara è in programma martedì 16 maggio alle ore 21. E’ già tutto esaurito e incasso da record per la gara che vale il pass per la finale del 10 giugno a Istanbul. Si parte dal risultato di 2-0 a favore dei nerazzurri con i gol realizzati da Dzeko e e Mkhitaryan.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Gagliardini, Brozovic, Asllani, Correa, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Florenzi, Pobega, Messias, De Ketelaere, Rebic, Origi.

ARBITRO: Turpin (Francia).

Inter-Milan: diretta tv, anche in chiaro

Inter-Milan, ritorno della semifinale di Champions League, in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (201, 203, 213, 251) e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Sky Go e su Mediaset Infinity.