Inter, Simone Inzaghi: “l’arbitro è francese come 4 milanisti…”

E’ sempre più alta l’attesa in vista di Inter-Milan, sfida valida per il ritorno della semifinale di Champions League. Dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli si è registrata la risposta di Simone Inzaghi e le dichiarazioni hanno scatenato motivi di discussione. L’Inter sarà chiamato a gestire il risultato dell’andata, lo 0-2 sembra un vantaggio tranquillizzante ma la competizione ha sempre regalato sorprese.

“Dopo il 2-0 di mercoledì dipende da noi. Sappiamo chi andremo ad affrontare, ma siamo in un ottimo momento e siamo pronti per una sfida di questa importanza. Abbiamo già affrontato una situazione analoga in Champions contro il Benfica: successo per 2-0 all’andata in trasferta e ritorno in casa. Noi non ci sentiamo già in finale: abbiamo un meritato vantaggio nel primo incontro, ma non abbiamo fatto nulla”, le parole del tecnico nerazzurro.

Poi la ‘frecciata’ sulle ultime polemiche arbitrali: “sugli arbitri ho sempre preferito non parlare, a parte qualche rara occasione in cui non mi sono trattenuto. Se penso alla partita d’andata c’è stato un episodio, il fallo in area di Krunic su Bastoni, che andava valutato in un altro modo. Probabilmente la gara avrebbe preso un’altra piega in caso di 3-0, ma non c’è nessunissimo problema. Per quel che riguarda l’arbitro di domani sera, gli amici mi hanno fatto notare che è francese e che il Milan in rosa ha quattro giocatori francesi… Per noi nessun problema e massima fiducia”. Il riferimento è al direttore di gara Clément Turpin.