Nostalgia Joao Pedro: l’attaccante torna in Serie A per la terza volta

Ancora novità importanti sul fronte calciomercato, le dirigenze del campionato di Serie A continuano a muoversi senza sosta con l’intenzione di anticipare i tempi per la prossima stagione. E’ pronto a partire un vero e proprio valzer di attaccanti, le squadre di media e bassa classifica sono alla ricerca di un bomber in grado di fare la differenza.

Un calciatore destinato al ritorno nel campionato di Serie A è Joao Pedro, attaccante capace di fare ancora la differenza e con un passato importante in Italia. Il suo ruolo principale è quello di prima punta, ma è in grado di disimpegnarsi anche al fianco di un altro attaccante. E’ un classe 1992 con ancora due-tre stagioni ad altissimi livelli. Si tratta di un calciatore duttile, in grado di giocare anche alle spalle della punta per la sua qualità dal punto di vista tecnico, nel corso della carriera si è dimostrato anche un grande goleador.

Cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Mineiro, il calciatore brasiliano naturalizzato italiano è stato promosso in prima squadra. Nel 2010 arriva in Italia, al Palermo ma viene subito ceduto in prestito a Vitória Guimarães e Penarol. Poi altre avventure importanti con Santos ed Estoril Praia. Nel 2014 torna in Italia per l’esperienza più importante della sua carriera, al Cagliari. Diventa un idolo dei tifosi e trascina la squadra verso importanti obiettivi. Nel 2022 passa al Fenerbahçe per 6 milioni di euro e il rendimento è dai due volti. Il 24 gennaio 2022 è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale italiana.

La nuova squadra di Joao Pedro

Joao Pedro è destinato al ritorno in Italia per la terza volta, già dalla prossima sessione di calciomercato. Continuano a circolare voci sull’interessamento dell’Udinese che va ad aggiungersi a Bologna e Genoa, ma secondo le ultime indiscrezioni la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Joao Pedro è il Torino.

L’attaccante è un vecchio pupillo del club granata e nelle ultime settimane emissari del club granata sono volati in Turchia per avviare la trattativa sulla base di 3,5 milioni di euro. Joao Pedro è legato dal contratto con il Fenerbahce fino al 2025.