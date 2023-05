Juventus, il fratello di Rabiot perde le staffe: “Var in mano a degli incompetenti”

CalcioWeb

Non si placano le polemiche dopo la partita di andata della semifinale di Europa League tra Juventus e Siviglia, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Partenza sprint della squadra spagnola che passa in vantaggio con un gol realizzato da Youssef En-Nesyri, a tempo quasi scaduto il pareggio di testa del difensore Gatti.

La squadra di Massimiliano Allegri continua a protestare per le decisioni arbitrali. In particolar modo continuano ad arrivare le reazioni per un mancato calcio di rigore fischiato per un contatto sulla gamba di Rabiot. Al termine della partita il francese ha mostrato i segni della ‘tacchettata’.

Lo sfogo del fratello di Rabiot

Anche il fratello di Rabiot non ha risparmiato le critiche, il messaggio pubblicato sui profili social è durissimo: “Dare il Var in mano a degli incompetenti è come dare degli occhiali da vista alle persone non vedenti”, lo sfogo di James Rabiot.