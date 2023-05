Juventus-Siviglia: i ‘segni’ di Rabiot, la furia di Vlahovic e Cuadrado sbotta | VIDEO

CalcioWeb

Si è conclusa l’andata della semifinale di Europa League tra Juventus e Siviglia, la prestazione dei bianconeri non è stata entusiasmante e la qualificazione in finale è in salita. La gara dello Stadium si è conclusa sul risultato di 1-1, i gol sono stati realizzati da En Nesyri e Gatti in pieno recupero.

Nel corso della partita si sono verificati anche episodi discutibili. La Juventus continua a protestare per un mancato calcio di rigore su Rabiot. Il difensore Badé sembra colpire nettamente il centrocampista bianconero, ma l’arbitro non fischia e non viene richiamato al Var. “Si tratta di un brutto fallo. Era un fallo netto, c’era il rigore ma il VAR non ha detto niente. Si vede bene: Badè non tocca la palla. Cosa ha detto l’arbitro? Non so perchè non ci sia stata nessuna reazione, per me era un fallo netto”, le parole dello juventino.

La partita di Dusan Vlahovic non è stata positiva, il serbo ha fallito una buona occasione da gol nel primo tempo. L’attaccante è stato richiamato al 60′ e al suo posto è entrato Milik. L’ex Fiorentina si è strappato e poi gettato a terra la fascetta che gli avvolgeva la mano, per poi ignorare Allegri. Infine la furia di Cuadrado. Il colombiano, dopo il gol del Siviglia, ha calciato con rabbia una bottiglietta verso la sua panchina e lamentandosi con Allegri per i troppi palloni persi.

NE HO I COGLIONI PIENI. Il “VAR” con tecnologia da 100’000€ non riesce a rendersi conto del tocco di Rabiot, e che la palla solo dopo rimbalza sul giocatore del Siviglia, il quale, IN MANIERA FALLOSISSIMA E SCONSIDERATA, in area di rigore, ALZA LA GAMBA E COMMETTE INFRAZIONE🟥📋 pic.twitter.com/sI6aTbrUbz — Saturn🪐 (@TimeTravel_2001) May 11, 2023