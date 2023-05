Juventus, ultime 2 partite decisive per Allegri? L’indizio di Elkann

CalcioWeb

“È un momento difficile in campo e fuori“. Chiara e concisa la sintesi di John Elkann all’indomani della penalizzazione che ha tolto 10 punti al bottino stagionale della Juventus. I bianconeri sono sprofondati al 7° posto in classifica, a quota 59, dietro Roma e Atalanta, nonchè a 5 punti in meno del Milan 4° che occupa l’ultimo piazzamento Champions disponibile.

“La Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità“, ha ricordato con orgoglio Elkann dopo la lectio inauguralis della “Avvocato Giovanni Agnelli Associate Professorship in Economics”.

Il futuro di Allegri

“Oggi ho parlato con nostro allenatore Max Allegri. Sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l’Europa sul campo“, ha concluso Elkann.

Il futuro dei bianconeri non è, infatti, ancora deciso. Esistono due combinazioni per le quali la Juventus può ancora raggiungere la Champions League sul campo, in attesa di quanto accadrà nelle aule di tribunale. Quel che è certo è che senza 6 punti nelle ultime due gare il destino è segnato. Chissà, forse anche quello di Allegri…