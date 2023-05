La Juventus può arrivare in Champions League? Due le combinazioni

CalcioWeb

Nella serata di ieri è arrivata la tanto temuta penalizzazione per il caso Plusvalenze che ha tolto alla Juventus 10 punti in classifica. I bianconeri, quasi sicuri della Champions League, sono sprofondati da quota 69 a quota 59, perdendo poi 4-1 contro l’Empoli e tornando a casa senza punti.

I bianconeri sono settimi in classifica, a 5 punti dal quarto posto occupato dal Milan, prossima squadra da affrontare in campionato. Con appena 6 punti in palio, la rincorsa Champions è piuttosto complicata e i bianconeri non potranno contare solo sui propri risultati, ma dovranno guardare anche quelli delle dirette concorrenti. La qualificazione in Champions League è però ancora possibile, al netto di quanto accadrà nel processo per la manovra stipendi, secondo due scenari.

La prima combinazione

La Juventus batte con almeno 2 gol di scarto il Milan e vince contro l’Udinese

Il Milan perde contro i bianconeri e non batte il Verona alla 38ª Giornata

Roma e Atalanta fanno meno di 6 punti

Decisiva la prossima gara per la Juventus che dovrà affrontare il Milan in un vero e proprio spareggio Champions. Vincendo con due gol di scarto, i bianconeri pareggerebbero il 2-0 subito a San Siro. Battendo l’Udinese nell’ultima gara, se il Milan non dovesse battere il Verona i bianconeri sarebbero in Champions League.

In caso di arrivo a pari punti (65): con gli scontri diretti in parità, conterebbe la differenza reti (oggi Juventus +23, Milan +18); se la Juventus dovesse vincere con 3 gol di scarto sul Milan, avrebbe lo scontro diretto a favore e dunque sarebbe davanti ai rossoneri.

Allo stesso tempo, Atalanta e Roma, oggi davanti di 2 punti e 1 punto, non dovranno ottenere 2 vittorie: l’Atalanta giocherà a San Siro contro l’Inter e poi in casa contro il Monza; la Roma andrà a Firenze e poi ospiterà lo Spezia che potrebbe essere ancora in lotta per la salvezza.

La seconda combinazione

La Juventus vince con un gol di scarto sul Milan e batte l’Udinese

Il Milan perde contro il Verona all’ultima giornata

Roma e Atalanta fanno meno di 6 punti

Scenario simile a quello precedente, ma con una differenza importante legata alla differenza reti negli scontri diretti. Vincendo con un solo gol di scarto contro il Milan, la Juventus resterebbe dietro in caso di arrivo a pari punti con i rossoneri.

A quel punto, la Juventus si qualificherebbe alla prossima Champions League solo in caso di vittoria sull’Udinese e contemporanea sconfitta del Milan contro il Verona. Invariato il discorso legato ad Atalanta e Roma che dovrebbero raccogliere meno di 6 punti.