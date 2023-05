Milan nei guai: infortunio per Leao e cambio contro la Lazio

CalcioWeb

E’ in corso il primo match della 34ª giornata del campionato di Serie A, la stagione è entrata nella fase decisiva. Milan e Lazio sono in campo per un match fondamentale per lo scontro Champions League, i rossoneri sono reduci dal brutto pareggio contro la Cremonese, i biancocelesti dalla vittoria contro il Sassuolo.

Subito una tegola per la squadra di Stefano Pioli, all’11° si è registrato l’infortunio di Leao. L’attaccante portoghese ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto al cambio.

Al suo posto è entrato Saelemaekers. La presenza del portoghese nella sfida Champions League contro l’Inter è a serio rischio.