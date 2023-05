Milan-Inter, Inzaghi: “ci manca ancora un pezzo”. Pioli: “l’arbitro? Due pesi e due misure”

CalcioWeb

E’ dell’Inter il primo atto della semifinale di Champions League, la sfida di San Siro si è conclusa sul risultato di 0-2. Uno-due micidiale della squadra di Simone Inzaghi, le reti nei primi minuti sono state realizzate da Dzeko e Mkhitaryan. Soddisfatto Simone Inzaghi: “Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, siamo in vantaggio ma non è ancora fatta. Siamo sempre stati lucidi in ogni centimetro del campo, siamo felici ma ci manca ancora un pezzo. Tra 72 ore abbiamo una partita importantissima contro il Sassuolo, dovremo valutare le condizioni dei calciatori”.

Pioli non ha intenzione di arrendersi: “l’Inter ha giocato meglio nel primo tempo, noi nel secondo tempo. Nei primi minuti abbiamo sbagliato troppi palloni, non siamo stati attenti. Volevamo un’altra prestazione, gli episodi possono cambiare le partite e dovremo fare meglio al ritorno. L’Inter ha avuto la meglio sulle seconde palle, sono stati bravi a realizzare i due gol. Poi la partita si è complicata, la reazione mi fa ben sperare per il ritorno. Nel secondo tempo la partita è stata equilibrata, dobbiamo alzare il livello. I ragazzi sono delusi ma anche determinati per il ritorno. L’arbitro? Due pesi e due misure”.