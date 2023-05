Uno-due micidiale e finale di Champions più vicina: l’Inter vince il primo atto contro il Milan

CalcioWeb

Prova di forza dell’Inter nel match d’andata della semifinale di Champions League contro il Milan, l’avvio di partita della squadra di Simone Inzaghi è stato da impazzire e la qualificazioni in finale è più vicina. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 e la squadra di Stefano Pioli avrà bisogno di una vera e propria impresa per ribaltare il risultato al ritorno.

Stefano Pioli non recupera Leao, ai box a causa di un infortunio. L’assenza del portoghese è stata pesantissima, il Milan ha fatto fatica e cambiare passo e la giornata degli attaccanti rossoneri è stata negativa. L’Inter è in un grande periodo di forma e al ritorno dovrà gestire il doppio vantaggio.

La cronaca

Pubblico delle grandi occasioni allo stadio San Siro, la coreografia delle tifoserie è da stropicciarsi gli occhi. Il Milan si schiera con Saelemaekers, Bennacer e Diaz alle spalle di Giroud, l’Inter risponde con la coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko. Inizio clamoroso dei nerazzurri che si portano in doppio vantaggio: prima la girata di Dzeko, poi l’inserimento di Mkhitaryan.

Infortunio per Bennacer, poi palo di Calhanoglu. Al 32′ l’arbitro fischia un calcio di rigore per un fallo su Lautaro, l’arbitro viene richiamato al Var e cambia idea. Nella ripresa il Milan prova a cambiare passo e si registrano altre occasioni. Messias spreca, Maignan si supera su Dzeko. L’occasione più importante per il Milan è sul piede di Tonali, il tiro si stampa sul palo. Entrano anche Lukaku e Correa, ma il risultato non cambia più. Finisce 2-0, l’Inter scatta verso la finale di Champions League.