Il Milan c’è, vince contro la Lazio a San Siro: è bagarre Champions League

Il Milan mette da parte il turnover ed i risultati sono entusiasmanti. Si è conclusa la prima partita della 34ª giornata del campionato di Serie A contro la Lazio, la squadra di Stefano Pioli si è rilanciata per la qualificazione in Champions League mentre quella di Maurizio Sarri non è ancora certa del pass.

I rossoneri sono stati protagonisti di una grandissima partita e i biancocelesti non sono stati in grado di rispondere e mettere in campo tutte le qualità del gioco di Sarri. Il Milan a 61 punti e torna al quarto posto in attesa della partita tra Roma e Inter. E’ sempre più bagarre per la qualificazione in Champions League.

La cronaca

Il Milan si schiera con Leao, Bennacer e Messias alle spalle di Giroud, la Lazio risponde con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Nei primi minuti subito una tegola per Stefano Pioli, infortunio muscolare per Leao e attaccante costretto al cambio. Al 17′ il Milan passa: gravissimo errore della difesa di Sarri e Bennacer non sbaglia.

Al 30′ il raddoppio con un grande gol di Theo Hernandez, l’esterno si conferma un fenomeno assoluto. Nella ripresa Sarri si gioca la carta Pedro, il Milan risponde con Rebic. Si registra solo un’occasione nel finale per la Lazio, troppo poco per la squadra di Sarri. Finisce 2-0.