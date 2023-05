Napoli, la bomba per la panchina: De Laurentiis pensa a Simone Inzaghi!

CalcioWeb

L’addio di Luciano Spalletti al Napoli non può essere considerato un fulmine a ciel sereno, i rapporti si sono deteriorati con il passare del tempo e la rottura definitiva si è materializzata dopo la vittoria dello scudetto. La famosa cena tra il presidente De Laurentiis e il tecnico è stata l’occasione per confrontarsi sui programmi futuri, i toni sono rimasti sempre cordiali e il tecnico di Certaldo ha comunicato ufficialmente la volontà di voler interrompere il rapporto.

I motivi della separazione non sono stati ancora ufficializzati, ma sono abbastanza chiari. Il problema non riguarda sicuramente un aspetto economico e forse nemmeno le operazioni di calciomercato, ma semplicemente per motivi di rapporti personali ovviamente legati a questioni calcistiche. Spalletti è entrato di diritto nella storia del Napoli ed è certo di aver raggiunto il punto più alto della sua storia in azzurro, il divorzio è stato a quel punto naturale.

Napoli, il nome del prossimo allenatore

E’ finita una bellissima storia d’amore e l’iniziale delusione del presidente De Laurentiis si è trasformata in nuove ambizioni. Il numero uno azzurro non si è mai nascosto e dopo la vittoria dello scudetto punta anche la Champions League. La squadra è attrezzata per competere ad altissimi livelli, le partenze dei big non sono da escludere ma il Napoli si è sempre dimostrata una delle migliori squadre ad operare sul mercato, per politica e competenza dei dirigenti. Continuano a circolare tantissimi nomi per il futuro allenatore, sia esperti che giovani emergenti.

L’identikit del presidente De Laurentiis è sempre stato chiaro, tutti gli indizi portano ad un tecnico vincente e in grado di lottare per la vittoria della Champions League. La pazza idea del numero uno azzurro si chiama… Simone Inzaghi. “Resta al 100%”, le dichiarazioni di Marotta. Molto più abbottonato, invece, il tecnico dell’Inter: “i contratti ci sono ma basta un secondo per scioglierli”. Inzaghi è entrato nella storia non solo dell’Inter, ma anche del calcio italiano. Con 4 trofei portati a Milano, in due anni, Simone Inzaghi è già tra i più titolati mister della storia del club ed è stato ribattezzato cone ‘Re delle Coppe’. In appena due stagioni è riuscito a conquistare Coppa Italia e Supercoppa per due anni consecutivi, eguagliando il record proprio dell’Inter di Mancini.

Il contratto di Simone Inzaghi all’Inter è in scadenza nel 2024 e anche in questo caso i rapporti potrebbero fare la differenza. Chiariamolo subito, l’allenatore ex Lazio è legatissimo all’ambiente e anche alla dirigenza ma le critiche nell’arco della stagione non sono passate inosservate e la ferita è ancora aperta. Il lavoro di Inzaghi è stato messo in dubbio dopo qualche sconfitta e tante critiche sono state fuori luogo. Il futuro di Inzaghi è ancora un rebus e tutte le strade sono aperte. Soprattutto dopo la chiamata di De Laurentiis…