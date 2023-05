Premier League, l’allenatore del Newcastle aggredito da un tifoso | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso la 36ª giornata della Premier League, turno fondamentale per le zone alte e basse della classifica. E’ sempre più viva la corsa tra Manchester City e Arsenal per la vittoria del titolo, bagarre anche per la zona Champions League e per evitare la retrocessione.

La prima partita di oggi ha visto in campo Leeds e Newscastle, in corsa per obiettivi diversi in Premier League. Il Leeds rischia la retrocessione, il Newcastle dovrà difendere la zona Champions League. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-2. Vantaggio del Leeds con Ayling, il Newcastle ribalta tutto con la doppietta di Wilson su calcio di rigore. Al 79′ è Kristensen a siglare il gol del definitivo pareggio.

Nel corso della partita si sono verificati momenti di paura. Il tecnico del Newcastle Eddie Howe, durante il recupero, è stato aggredito da un tifoso. L’uomo è arrivato fino alla panchina e ha urlato qualcosa nei confronti del tecnico, puntandogli anche il dito. Poi gli ha rifilato una leggera spinta. Per fortuna l’episodio non ha portato conseguenze.

Leeds pitch invader grabs Eddie Howe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊 pic.twitter.com/SfBLj8viZy — Football Fights (@footbalIfights) May 13, 2023