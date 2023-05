Serie A, i provvedimenti del giudice sportivo dopo Udinese-Napoli

CalcioWeb

Gol, spettacolo, festa e momenti di tensione. Non è mancato nulla nell’ultima partita della 33ª giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Napoli, la sfida alla ‘Dacia Arena’ si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol di Lovric e Osimhen. Al fischio finale, dopo l’invasione, le tifoserie sono entrate in contatto e si sono verificati attimi di paura.

Sono arrivati i provvedimenti. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 maggio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala, tre fumogeni e altri oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.