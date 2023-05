Serie B, indagine per illecito sportivo: arriva un primo colpo di scena

CalcioWeb

E’ in corso la stagione di Serie B e sono in arrivo gli ultimi verdetti attraverso playoff e playout. La notizia delle ultime ore riguarda l’apertura delle indagini per presunto illecito sportivo sul match dell’ultima giornata del torneo cadetto tra Perugia e Benevento. Le accuse sono pesantissime e proprio il Perugia ha deciso di uscire allo scoperto. “AC Perugia Calcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un’indagine sulla gara Perugia-Benevento.

Certi della nostra totale estraneità ai fatti ci rendiamo sin da ora disponibili a qualsiasi chiarimento con la Procura Federale anche se fino a oggi nulla è stato A NOI comunicato dagli organi competenti”, si legge sul sito ufficiale del Perugia.