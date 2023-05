Alessandro Nesta torna in panchina: la nuova squadra dell’ex Milan

CalcioWeb

Alessandro Nesta è reduce da esperienze altalenanti in Italia e all’estero, adesso si prepara per una nuova avventura in grado di rilanciare le ambizioni dell’ex calciatore. E’ stato uno dei difensori più importanti della storia del calcio e le prestazioni sono sempre state di altissimo livello.

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, è stato subito promosso in prima squadra e le prestazioni non sono passate inosservate. E’ diventato un punto di riferimento della squadra, poi il definitivo salto di qualità al Milan. In rossonero si è confermato uno dei migliori difensori in circolazione e un punto di riferimento in Nazionale italiana. Le ultime esperienze della carriera sono state con Montréal Impact e Chennaiyin.

Nel 2014 ha intrapreso la carriera da allenatore, come consulente proprio al Montréal Impact. La prima vera esperienza in panchina è stata con il Miami FC. Poi il ritorno in Italia, al Perugia. E’ reduce dall’esonero sulla panchina del Frosinone. E’ entrato a far parte anche del mondo della televisione, come opinionista.

La nuova squadra di Alessandro Nesta

Alessandro Nesta è pronto a rimettersi in mostra in una panchina del campionato italiano, in Serie B. E’ praticamente ai dettagli la trattativa per il passaggio alla Reggiana, una società molto ambiziosa e reduce dalla promozione nel torneo cadetto. Il club ha valutato alcuni nomi per ripartire con un nuovo progetto e il nome di Nesta è sempre stato in cima alla lista dei desideri.

L’utimo colloquio è stato molto positivo, l’ex difensore è sempre più indirizzato ad accettare l’offerta. La Serie B si è confermato un campionato molto equilibrato e anche le neopromosse sono in grado di lottare per il vertice della classifica. L’obiettivo primario della Reggiana dovrà essere la salvezza, con possibilità di ‘affacciarsi’ in zona playoff. Alessandro Nesta è un tecnico ambizioso e la Reggiana potrebbe rappresentare il definitivo salto di qualità.