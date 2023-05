Serie B, arrivano altri verdetti: Benevento e Spal in Serie C dopo 7 stagioni

CalcioWeb

Si sono giocate le partite della 37ª giornata del campionato di Serie B e sono arrivati altri verdetti. Dopo le promozioni di Genoa e Frosinone, il Bari si è garantito il terzo posto per i playoff grazie al successo contro la Reggina con il risultato di 1-0. E’ andato in scena uno spettacolo belissimo sugli spalti per onorare il gemellaggio. Il Sudtirol non è ancora sicuro del quarto posto, la squadra di Bisoli non è andata oltre il pareggio contro il Cittadella. Vittorie per Cagliari e Parma, il quarto posto è ancora in gioco.

E’ grande bagarre per gli ultimi posti playoff: Venezia, Palermo, Pisa, Reggina, Ascoli e Como si giocano gli ultimi due posti. Lacrime per Benevento e Spal, sono ufficialmente in Serie C dopo 7 anni tra Serie A e Serie B. Ancora in vita il Perugia, chiamato ad un’impresa disperata. Attualmente ai playout Brescia e Cosenza.

Serie B, classifica e verdetti

1- FROSINONE 74 IN SERIE A

2- GENOA 70 IN SERIE A

3- BARI 65 AI PLAYOFF

4- SUDTIROL 58 AI PLAYOFF

5- CAGLIARI 57 AI PLAYOFF

6- PARMA 57 AI PLAYOFF

7- VENEZIA 49

8- PALERMO 48

9- PISA 47

10- REGGINA 47

11- ASCOLI 47

12- COMO 46

13- MODENA 45

14- TERNANA 43

15- CITTEDELLA 42

16- COSENZA 40

17- BRESCIA 39

18- PERUGIA 36

19- SPAL 35 IN SERIE B

20- BENEVENTO 35 IN SERIE B