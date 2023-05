Juventus, occhio al Siviglia: in Europa League è la bestia nera delle italiane

CalcioWeb

Dopo la sfida tutta italiana tra Milan e Inter in Champions League, il giovedì è il momento delle squadre impegnate in Europa League. Juventus e Roma sono a un passo dalla finale, ma dovranno superare due ostacoli alquanto infidi come Siviglia e Bayer Leverkusen. In particolare, gli avversari dei bianconeri sono particolarmente tosti.

Il Siviglia, oltre alla sua grande tradizione europea, è una vera e propria bestia nera per le squadre italiane. Gli spagnoli, nelle ultime 6 gare giocate contro squadre di Serie A, hanno: vinto 6 partite, subito appena 2 gol e vinto un trofeo.

Semifinale Europa League 2014-2015

Facciamo un salto a ritroso nel tempo. La Fiorentina di Montella vola in Europa e raggiunge la semifinale. L’andata in Spagna decide già le sorti della gara: 3-0 secco firmato Aleix Vidal (doppietta) e Gameiro. Al ritorno Bacca (visto in Italia con la maglia del Milan) e Daniel Carriço eliminano i toscani (0-2). Pizarro in lacrime diventa l’immagine simbolo del ko.

Sedicesimi di Europa League 2018-2019

Quattro anni dopo tocca alla Lazio di Simone Inzaghi. All’andata dei sedicesimi Ben Yedder segna, a metà del primo tempo, la rete che deciderà la gara (0-1). I biancocelesti masticano amaro per le assenze di Milinkovic-Savic, Immobile, Wallace e Berisha alle quali si sommano, a gara in corso, gli infortuni di Luis Alberto, Parolo e Bastos.

Al ritorno serve sbancare il Ramon Sanchez Pizjuan, ma arriva un’altra netta sconfitta: 2-0 nel segno di Ben Yedder e Sarabia. Alla Lazio restano le proteste per un rigore negato per fallo di Mercado su Lulic con la gara ancora sullo 0-0.

Ottavi Europa League 2020

Si gioca in gara secca, una stranezza dovuta alla pandemia di Coronavirus che ha rivoluzionato anche il format calcistico. Il 6 agosto la Roma perde 2-0, reti di Reguilon ed En-Nesyri. Il Siviglia di Lopetegui, reduce da 8 vittorie e 9 pareggi, quarto in Liga, vincerà il torneo… contro un’italiana.

Finale Europa League 2020

A farne le spese è l’Inter di Antonio Conte, Campione d’Italia dopo aver dominato il campionato. In finale i nerazzurri segnano due reti con Lukaku e Godin (le uniche due nei 6 scontri citati!), ma subiscono una clamorosa rimonta. La doppietta di de Jong porta la gara in parità, una sfortunata autorete di Lukaku regala la coppa agli spagnoli (3-2). La Juventus è avvisata.