Tre italiane in finale nelle competizioni europee, è la quinta volta: i precedenti

La rinascita del calcio italiano. Sono addirittura tre le squadre italiane qualificate per le finali europee: l’Inter in Champions, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference. Il rendimento della compagine di Simone Inzaghi è stato di altissimo livello e in semifinale si è registrata l’apoteosi nel derby contro il Milan. La squadra di Mourinho è riuscita ad alzare il muro sul campo del Leverkusen e la sfida in Germania si è conclusa sul risultato di 0-0. Infine il blitz della Fiorentina contro il Basilea.

“Se avessero detto che sarebbe successo questo, anche il più grande ottimista non ci avrebbe messo un euro. E’ anche bello, per certi versi divertente, che ci siano tre squadre nelle tre competizioni: bellissimo segnale. Uno spot per il calcio italiano, soprattutto ora che c’è l’asta per i diritti tv”. Sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, all’ANSA a margine di Tennis and Friends al Foro Italico.

“Acquisiamo prestigio – ha aggiunto – Mi sento anche di dire che come altri esempi, vedi il Napoli, che in qualche modo con le idee si sopperisce a delle capacità finanziarie di alcuni nostri club rispetto a società come quelle inglesi”. Sul possibile ‘Triplete’ delle squadre italiane: “nella vita tutto è possibile. Mi sembra che ci sono le condizioni per sperare sotto tutti i punti di vista. Chi sa di calcio sa che ci sono partite che sulla carta possono essere più complicate, ma questo non vuol dire assolutamente nulla”.

Poi il commento di Alessandro Del Piero: “in Italia nelle grandi difficoltà tiriamo fuori qualcosa di speciale, ci sono dei progetti che stanno andando avanti molto bene, a quanto dicono il campo e i risultati. In generale, siamo ancora tanti passi indietro rispetto al calcio che vediamo in Premier, però abbiamo una passione e un amore che a volte sopperisce a questo”.

“Abbiamo fatto vedere una grande unione. Le squadre, che hanno vinto in maniera diversa, hanno fatto vedere che c’è un’unione d’intenti forte e precisa: questa è la caratteristica che è più facile far vedere nelle partite difensive. Questo è stato criticato nel corso degli anni, ma noi eravamo i più bravi”.

L’Italia con tre squadre in finale nelle competizioni europee

L’Italia porta tre squadre in finale nelle competizioni europee, è la quinta volta nella storia. La prima risale alla stagione ’88/’89 con tre squadre in finale: il Milan contro la Steaua Bucarest in Coppa dei Campioni, la Sampdoria con il Barcellona in Coppa della Coppe e il Napoli contro lo Stoccarda in Coppa Uefa. Il bilancio è stato di due vittorie, rossoneri e azzurri.

La stagione successiva è apoteosi: il Milan vince ancora la Coppa dei Campioni, la Samp trionfa in Coppa delle Coppe contro l’Anderlecht e la Juve vince contro la Fiorentina in Coppa Uefa. Poi la stagione ’92/’93 conclusa con la vittoria del Parma in Coppa delle Coppe e la Juventus in Coppa Uefa contro il Dortmund. Sconfitta, invece, del Milan in Coppa dei Campioni contro il Marsiglia.

La stagione successiva ancora tre finaliste: il Milan alza ancora la Coppa dei Campioni contro il Barcellona, l’Inter contro il Salisburgo in Coppa Uefa. Sconfitta del Parma in Coppa delle Coppe contro l’Arsenal.