Blitz in Inghilterra, la Juventus piazza il primo grande colpo!

CalcioWeb

La Juventus è pronta a definire il primo grande colpo per la prossima stagione. La stagione del club bianconero è andata in archivio senza grosse soddisfazioni, il campionato di Serie A è stato condizionato dalla penalizzazione in classifica e la stagione si è conclusa con la qualificazione in Conference League.

In Champions League il rendimento è stato molto deludente e l’eliminazione ha scatenato motivi di grande discussione. Delusione anche in Europa League, il percorso si è fermato in semifinale contro il Siviglia. La nuova dirigenza ha deciso di abbandonare il progetto della ‘Superlega’ e questo potrebbe ammorbidire la posizione della Uefa sulle sanzioni.

E’ andato in scena anche un incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza. La Juventus non è pienamente soddisfatta del rendimento del livornese, ma il contratto fino al 2025 blocca il ribaltone in panchina. Non sono comunque da escludere colpi di scena ed i contatti con Igor Tudor non si sono mai fermati.

Il primo colpo per la prossima stagione

E’ bloccata la trattativa per il passaggio in bianconero di Giuntoli, ancora sotto contratto con il Napoli di De Laurentiis. Nel frattempo gli uomini mercato della Juventus iniziano a preparare le mosse per la prossima stagione. Angel Di Maria ha ufficializzato l’addio, difficile il rinnovo di Rabiot. Con la valigia in mano Alex Sandro e contatti per la conferma di Cuadrado. Infine dubbi sulla permanenza di Vlahovic e Chiesa.

La Juventus è pronta a chiudere il primo innesto per la prossima stagione. Si tratta di Sergio Reguilon, calciatore spagnolo classe 1996. E’ un terzino sinistro in grado di disimpegnarsi anche in posizione leggermente avanzata. E’ dotato di buona corsa e nel corso della carriera è stato schierato anche nel ruolo ala sinistra e all’occorrenza da difensore centrale.

La prima esperienza è stata in prestito al Logroñés, poi al Real Castilla. Viene promosso al Real Madrid, diventando la prima alternativa a Marcelo. Nel 2019 passa in prestito al Siviglia, poi il passaggio a titolo definitivo al Tottenham. Nell’ultima stagione è stato ceduto in prestito all’Atletico Madrid. Infine il ritorno in Inghilterra, ma solo per poco tempo.